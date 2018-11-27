Aktörlerin Rol Yapmadığı 13 Doğaçlama Sahne (Bu Sahneler Gerçekten Yaşandı)

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala daha unutulmayan, kült filmler arasına girmiş filmlerin başarısının nedeni sizce ne olabilir? Yönetmen
, oyuncular, ekip, senaryo? Sizce hangisi? Elbette iyi bir film bunların hepsinin birleşiminden ortaya çıkıyor. Ama en büyük pay tabii ki de oyuncularda. Eğer gerçekçi bir şekilde oynamışlarsa, o film illa ki hakettiği yere geliyor. İşte bu yüzden bugün sizlere beğenerek izlediğimiz filmlerde biz izleyicilere gerçek duyguyu yansıtmak için çekimler sırasında başvurulmuş bazı yöntemlerden bahsedeceğiz. Başarılı oyuncuların rol yapmak yerine gerçekten yaşadıkları sahneler hepinizi çok şaşırtacak.
Yönetmen