08.07.2019 11:55
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(aktüel görüntü) - PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ (1)

(aktüel görüntü) - PENDİK

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAPendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 kişi polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 kişi polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi.
Pendik'te trafikte yol verme tartışması nedeniyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel adlı iki kişi, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırmıştı. Saldırıya uğrayan çiftin şikayeti üzerine iki kişi ifade vermek üzere avukatlarıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi. Yaklaşık 2 saat ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevkedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şüphelilerin adliyeye sevki


Kaynak: DHA
Pendik, Polis, Güncel

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