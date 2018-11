Aktüel Görüntülerle) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılıkla Terör Birbirine Benzer

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:49



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:49

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bağımlılıkla terör birbirine benzer. Bunlarla etkin mücadelenin yolu, sivrisineklerle uğraşmak, yanında bataklığı kurutmaktır. Bunu başarmamız lazım. Kaynağını kesmediğimiz de bağımlılıktan kaynaklanan sıkıntıların önüne sadece polisle, jandarmayla sosyal hizmet uzmanıyla, sağlık personeliyle geçmemiz mümkün değildir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında, "Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerimiz her türlü kazadan afetten beladan korusun niyazında bulunuyorum" diye konuştu."HARAMI HELALİ BİLEN TOPLUMDA UYUŞTURUCU, ALKOL, HIRSIZLIK HAKSIZLIK DİYE BİR SORUN OLAMAZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşilay'ın çalışmalarını hep destekledik desteklemeye devam edeceğiz. Bağımlılıkla mücadele konusunda kat etmemiz gereken çok yol bulunuyor. Uyuşturucu ve alkol tüketiminin yaygınlaşmasından tütün tüketimiyle mücadelede istediğimiz neticeleri alamamamızdan şikayet ediyorsak çalışma yöntemlerimizi gözden geçirmeliyiz. Bir yerde bir eksiklik var. Elbette önleyici polisiye tedbirler, tedaviye yönelik sağlık hizmetleri önemlidir. Bunlar en iyi şekilde verilmelidir ama asıl mesele bu tür köklü alışkanlıkların yerleşmesine zemin hazırlayan iklimi ortadan kaldırmaktır. Haramı helali bilen toplumda uyuşturucu, alkol, hırsızlık haksızlık diye bir sorun olamaz. Bu tür sıkıntılar varsa bağımlılıktan öte sorunlarımız var demektir" şeklinde konuştu."BAĞIMLILIKLA TERÖR BİRBİRİNE BENZER"Erdoğan, "Bağımlılıkla terör birbirine benzer. Bunlarla etkin mücadelenin yolu, sivrisineklerle uğraşmak, yanında bataklığı kurutmaktır. Bunu başarmamız lazım. Kaynağını kesmediğimiz de bağımlılıktan kaynaklanan sıkıntıların önüne sadece polisle, jandarmayla sosyal hizmet uzmanıyla, sağlık personeliyle geçmemiz mümkün değildir. Ülke yönetiminin en üst düzey sorumlusu olarak bu tür toplantılardan ve sizlerden beklentim meselenin asıl kaynağının tespiti ve çözümü hususunda, eğer disiplinlerle birlikte neler yapılabileceğinin yol haritasını önümüze koyamazsak bu sıkıntı devam eder. Uzmanlar olarak sizler bize bu rehberliği yaptığınızda işimiz çok daha kolaylaşacaktır" dedi.ELEKTRONİK BAĞIMLILIKErdoğan, "Şimdi bağımlılığında artık çeşitlendiğini görüyoruz. Bağımlılık dediğimiz zaman artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil. Artık bakıyorsunuz elektronik araçlardaki bağımlılık, bilgisayarından, elimizdeki cep telefonuna varıncaya kadar… O bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor. Eğer bugün 2 yaşındaki bir yavru, cep telefonuyla o kadar bağımlı hale geliyor ki her şeyinden kopuyor, hatta annesinden babasından kaçıyor. Giriyor bir odaya orada onunla meşgul oluyor. Bu ayrı bir tehdit. Buna karşı neler yapabiliriz, bunun üzerinde de ayrıca çalışmamız gerekiyor. Bugün Türkiye'de cep telefonu sayısı, satılmış oran olarak söylüyorum 70 milyon civarında. Bizim nüfusumuz 81 milyon. Bu çok ciddi olumsuz sinyaller veriyor" dedi."ÜRETEN DE, TAŞIYAN DA, SATAN DA BUNLARIN AYNI ZAMANDA TÜKETİCİSİ OLMAKTAN KURTULAMAZöErdoğan, "Terör örgütlerinin en önemli finansman kaynağının uyuşturucu ticaretiyle, alkol ve tütün ürünleri kaçakçılığı olması tesadüf değildir. Bağımlılık yapan maddeler öyle tehlikelidir ki üreten de, taşıyan da, satan da bunların aynı zamanda tüketicisi olmaktan kurtulamaz. Dolayısıyla bağımlılık yapan ürünlere karşı verilen mücadele aynı zamanda terörün kaynaklarını kurutmaya yönelik bir mücadeledir. Terörün olmadığı yerlerde organize suç örgütleri aynı işlevleri üstlenir. Bizim gözümüzde bunların hiçbirinin diğerinden farkı yoktur" diye konuştu.TİLKİCE HAREKET EDİYORLARCumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle tilkice hareket ediyorlar. Çıkarmışlar bir elektrikli sigara falan. Garip garip şeyler. 'Efendim bunda nikotin yok' ne var, 'çok ama çok az nikotin var'. Bu ne biliyor musunuz; o dudak alışkanlığı denen olay başladığı andan itibaren herkes bakacaksınız ki herkes sigara alışkanlığını adeta yemek yer gibi yemeye başlayacak. Çok geldiler bize hala geliyorlar; 'Şu kadar yatırım yapacağız, 500 milyon dolarlık yatırım yapacağız, 1 milyar dolar yatırım yapacağız'. Biz de kendileri alternatif teklifler götürüyoruz. Peki siz bunu Türkiye'de değil de yurt dışına ihraç edebilecek misiniz? Bunu yapar mısınız? Hiç olmazsa yüzde 10'u burada olsun. Sizin tezgahınız başka. Siz buradaki gençliği buna alıştırmak istiyorsunuz. Kusura bakma biz buna müsaade etmeyiz. Terör örgütlerinin arkasında duranlar, teröristleri teşvik edenler, aynı zamanda onların bu tür faaliyetlerine destek verdiklerini bilmelidir. Mücadeleyi her alanda yürütmeden terörizmle başa çıkılamaz. Terör örgütlerinin uyuşturucu ticareti ile mücadelemizde de yeteri kadar destek alamadığımızı burada özellikle belirtmek isterim. Terör örgütlerini açıkça ve gizlice destekleyenlerin, İslami terör yaftasıyla tüm Müslümanları töhmet altında bırakıyor olmaları da ayrıca bir garabet örneğidir. İslam ile terörü kimse bir araya getiremez" şeklinde konuştu."DÜNYA SESSİZ, HİÇ PARİS'İ GÖRMÜYOR"Erdoğan, "Gezi olaylarında uluslararası medya sürekli Taksim'i gösterdi değil mi? Şu anda Paris'te terör eylemleri var, uluslararası medyada bir ses var mı, yok. Dünya sessiz, hiç Paris'i görmüyor. Niye görmüyorlar? Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor" diye konuştu.Görüntü dökümü:-----------------Erdoğan'ın konuşmasıDetaylar - İstanbul