Haberler» Güncel» Haber

(Aktüel görüntüyle geniş haber)-BAŞAKŞEHİR'DE HURDALIKTA YANGIN

BAŞAKŞEHİR'de hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı.

19.07.2019 11:36 (Aktüel görüntüyle geniş haber)-BAŞAKŞEHİR
BAŞAKŞEHİR'de hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı hurdalık yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ziya Gökalp Mahallesi, Abdullah Paşa Caddesi'nde bulunan hurdalık alanda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurda kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu alanda alevler kısa sürede tüm hurdalığı sardı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yangının olduğu caddeyi trafiğe kapatırken, Başakşehir, Bağcılar ve İkitelli itfaiyeleri yangına müdahale etti. Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman bölgeyi kaplarken yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Yangına müdahale detaylar
-İtfaiyenin çalışması
-Hurdalıktan detaylar
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Ziya Gökalp Mahallesi, Başakşehir, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:06   Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar
13:06   PROF. DR. ULUDÜZ: MİGREN HASTALIĞINDA AMELİYAT, SÜLÜK, HACAMAT TEDAVİSİNİN YERİ YOK
13:06   Filistinli genç kız asma yapraklarını sanat eserine dönüştürüyor
13:05   Karnındaki kistle yaşam mücadelesi veren sokak köpeğinin yardımına Başakşehir Belediyesi koştu
13:05   Düzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı (4)
13:05   İSTANBUL- BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SAVCININ OĞLUNUN ARŞİVİ
13:05   Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti