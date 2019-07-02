02.07.2019 16:16
Haberler » Güncel » Haber

Akü çalarken suçüstü yakalandılar

Akü çalarken suçüstü yakalandılar

Gaziantep'te 2 kişi, bir otomobilin aküsünü çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.

Gaziantep 'te 2 kişi, bir otomobilin aküsünü çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkmenler Mahallesi'nde 2 kişinin park halindeki bir otomobilin aküsünü çalmaya çalıştığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, G.K. ve A.D'yi otomobilin aküsünün çaldıkları sırada suçüstü yakaladı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden G.K'nin başka bir hırsızlık suçundan da arandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Gaziantep , Şahinbey , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:36 'Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi' protokolü imzalandı
17:35 Cemiyet'ten BİK Çorum Şubesi'ne veda
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den ayrıldı
17:35 ŞANLIURFA Ceylanpınar'da kaza 1 yaralı
17:34 Erkek çocuklarını istismar etmekle suçlanan şüpheli tutuklandı
17:33 Kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapılıyor
17:33 Karaağızlıları sevindiren ikinci iptal kararı