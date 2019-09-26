AKÜ'de fidan dikme etkinliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi'nde yeni gelen öğrencilerin okula kaynaşması, doğa bilincinin oluşması ve çevreye duyarlı bir şekilde yetişmeleri için fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Fakülte önündeki alanda gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde 210 yeni öğrenci ve okuldaki tüm öğretim görevlileri için toplam 300 fidan dikildi.

Fidan dikme etkinliği ile ilgili bilgi veren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız, iki yıldır bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ve geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yıldız, bu tür etkinliklerin öğrencilerin adaptasyonunu kolaylaştırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mühendislik eğitimi boyunca sizlere mesleki temel bilgilerin yanında topluma ve üzerinde yaşadığımız dünyaya duyarlı bir birey olarak yetişmeniz için çala harcayacağız. Sizlerden beklentimiz mezun olduğunuzda ülkemizin ihtiyaç duyduğu projelere imza atarken, gerek topluma gerekse doğaya ve çevreye zarar vermeden hareket etmenizdir. Bu gün burada dikilen ağaçlar 4 yıllık eğitiminiz boyunca aynen sizin gibi büyüyecek, yetişecek ve gelişecekler. Bu kampüsün güzelleşmesine katkı sunacak."

Etkinlik kapsamında fidan dikme törenine katılanlara pilav ve lokma ikram edildi.