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AKÜ'de maske ve siperlik üretimi başladı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim elemanları tarafından Korona virüs (Covid-19) pandemisinin yayılmasını önlemek adına maske ve siperlik üretimine başlandı.

02.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:51
AKÜ'de maske ve siperlik üretimi başladı
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim elemanları tarafından Korona virüs (Covid-19) pandemisinin yayılmasını önlemek adına maske ve siperlik üretimine başlandı.

Biyomedikal Mühendisliği laboratuvarlarında gerçekleştirilen ve yürütücülüğünü öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Sadık Kağa, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Fidan ve Arş. Gör. Ahmet Fatih Yuran'ın yaptığı üretim projesi kapsamında ilk aşamada ihtiyaca yönelik bin maskenin üretimi başladı. Gerçekleştirilen üretim ile ilgili bilgiler veren Arş. Gör. Ahmet Fatih Yuran, başta sağlıkçılar olmak üzere insanlara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda düşündüklerini, bu konuda siperlik ve yüz koruyucu maske imalatı yapmaya karar verdiklerini kaydetti. Yuran, "Ülkemizin zor zamanlarında başta sağlıkçılar olmak üzere insanlara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünmeye başladık. Halkımız zaten bu konularda çok duyarlı. 3 boyutlu yazıcısı olan herkes çeşitli personel koruyucu ekipmanlar yapmaya çalıştılar. Özellikle siperlik, yüz koruyucu maske yapmaya çalıştılar. Bizler de AKÜ Biyomedikal Mühendisliği olarak bu konularda sağlayabileceğimiz katkılar üzerine kafa yorduk. Pandemi ülkemize geldiği andan itibaren bu konularda araştırmalarımızı ve çalışmalarımızı bu yöne yönlendirdik. Oluşturduğumuz çalışma grubu ile başladık" dedi.

90 saniyede bir maske üretebiliyoruz

Yapılan araştırmalar neticesinde 3 boyutlu yazıcı kullanarak maske üretmenin çok fazla zaman aldığını belirten Yuran, "Yaptığımız çalışmalarda şunu gördük, 3 boyutlu yazıcılar ile hazırlanan bu tip ekipmanların üretim süreleri epey problemli. Öncelikle bir siperliğin hazırlanması yaklaşık 2 saat süre alıyor. Aynı zamanda hijyen açısından da problemler yaşanabiliyor. Bu tip sterilizasyon konusundaki problemler sorun yaşatabiliyor. Bizler de yapabileceklerimiz hususunda epey kafa yorduk. Hem hızlı bir şekilde hem de basit malzemeler ile bir çözüm önerisi sunduk. Şu anda bu siperlikleri 3 boyutlu yazıcı yerine eldeki malzemeler ile kendimiz üreterek 90 saniyede bir maskeyi kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Saatte 100 maske üretebiliyoruz. Ayrıca şuan ürettiğimiz basit siperliklerin steril edilmesi çok daha kolay. Herkesin kendisinin evinde üretebileceği bir yüz koruyucuyu halkımıza sunacağız" diye konuştu.

Ürettiğimiz aparat ile bir ventilatör iki kişide kullanılabilecek

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Fidan ise ventilatör cihazlar konusunda dünyada ciddi bir açık olduğunu dile getirdi. Ventilatör konusunda ani ihtiyaçlar için basit bir aparat geliştirdiklerini ve bu aparat sayesinde bir ventilatörün iki kişide kullanılabileceğini belirten Fidan şöyle devam etti;

"Sağlık Bakanlığı ventilatör konusunda gerekli yatırımları zaten hazırladı ancak biz herhangi bir ani ihtiyaç durumunda nasıl çözüm üretebiliriz diye düşünerek bu ventilatörlerin birden fazla kişi için kullanılmasını sağlayacak aparatlar yaptık. Bunların hem üretimi kolay hem de birim açısından daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz, çünkü yoğun bakım ünitelerinin kapasitesini bu gibi aparatlar ile iki katına kadar artırmak mümkün olacak. Bununla beraber mekanik ventilatörler konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bir maskeyi 3 boyutlu yazıcı ile 2 saatte, ventilatör için kullanılabilecek bu aparatları ise 3,5 saatte üretebiliyoruz. 3 boyutlu yazıcı ile 2 saatte bir maske üretmek için harcayacağımız enerjiyi ventilatör gibi daha kritik bir konuya harcamanın daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Fatih, Ventilatör, Güncel
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