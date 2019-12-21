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Akü hırsızı suçüstü yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devriye atan mahalle bekçileri, akü çalmaya çalışan bir kişiyi suç üstü yakaladı.

21.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:01 Akü hırsızı suçüstü yakalandı
'in ilçesinde devriye atan mahalle bekçileri, akü çalmaya çalışan bir kişiyi suç üstü yakaladı.

Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde görev yapan mahalle bekçileri, park halinde bir araca zarar vererek, aküsünü almaya çalışan şahsı gördü. Şahsı etkisiz hale getirmek isteyen bekçiler ve kaçan şahıs arasında bir süre kovalamaca yaşandı. M.A.K isimli şahıs, çaldığı akü ile birlikte yakalayan bekçiler, şahsı olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından Adli Makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 29 Ekim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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