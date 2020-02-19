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Akü hırsızı yakalandı

Gaziantep'te bir araçtan akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

19.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:08Akü hırsızı yakalandı
'te bir araçtan akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çaldığı aküyle kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ekipleri, 3 bin lira değerindeki akünün çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aküyü çalan şüphelinin kimliğini belirledi. A.A. ve çalıntı malzemeleri satın alan kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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