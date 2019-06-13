13.06.2019 19:25
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Akü hırsızları güvenlik kamerasında

Akü hırsızları güvenlik kamerasındaSİVAS - Sivas'ta gün ortası bir kamyonun akülerini çöküp çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Akü hırsızları güvenlik kamerasında
SİVAS - Sivas'ta gün ortası bir kamyonun akülerini çöküp çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ta bulunan 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İki hırsız gün ortası park halindeki bir kamyonun iki aküsünü söküp çaldı. Hırsızlardan biri aküleri söken diğer arkadaşına gözcülük etti. Fark ettirmeden aküleri çaldığını düşünen hırsızlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Kamera olup bitenleri anbean kaydetti.Akü hırsızları güvenlik kamerasında
Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa

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