08.07.2019 12:27
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Akü hırsızları kamerada

Akü hırsızları kameradaGAZİANTEP - Sokakta park halinde bulunan araçların kaputunu açarak akü çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Akü hırsızları kamerada
GAZİANTEP - Sokakta park halinde bulunan araçların kaputunu açarak akü çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Kameralardan teşhis edilen şahıslar kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayları Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde bir araçla sokağa gelen M.E.İ ve E.O isimli şahıslar apartmanların önünde park halinde bulunan iki aracın ön kaputunu açtı. Kaputunu açtıkları araçların akülerini çalan şahıslar araçlarına binip hızla olay yerinden uzaklaştılar. M.E.İ ve E.O. isimli şahısların hırsızlık anları ise çevrede bulunan apartmanların güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 3 Temmuz 2019 tarihinde yaptıkları operasyonla şahısları yakaladı. Yakalanan şahıslar yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Akü hırsızları kamerada
Kaynak: İHA
Akkent Mahallesi, Gaziantep, 3. Sayfa

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