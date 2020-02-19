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Akü hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te bir şüphelinin kamyon aküsü çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

19.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:52
'te bir şüphelinin kamyon aküsü çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonun çiftli aküsünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit ederek yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin çaldığı aküleri taşıdığı anlar yer alıyor.
Akü hırsızlığı güvenlik kamerasında

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA


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