Haberler » Güncel » Akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Haber

Akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da, otomobillerin akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

29.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:09Akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
'da, otomobillerin akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 6 otomobilin aküsünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen M.K, Ü.B. ve Y.E.D. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı aküler ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendimiz olmayı, kendimiz üretmeyi, kendimiz düşünmeyi bırakıp başkalarına...
15:30 Gaziantepli besici ahırından çalınan hayvanlarına kavuştu
15:28 Silah ve uyuşturucu ele geçirilen evin bulunduğu mahalledekiler DHA'ya konuştu
15:27 Şehit Astsubay Duymaz, son yolculuğuna uğurlandı
15:24 Bağlıçay köyü Dernek Başkanı Özülüş'ten Başkan Çiftçi'ye ziyaret
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:22 AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti
14:16 İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 15:30:32