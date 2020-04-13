AKÜ hukuk öğrencilerinden duyarlı bağış

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve öğrencilerinin "AKÜ Hukuk Evde Kaldı Ama Duyarsız Kalmadı" adı altında ihtiyaç sahipleri için başlattığı bağış kampanyasında toplanan 14 bin 300 lira, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e takdim edildi.

Zeybek, makamındaki takdimde yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden beri hep garip gurebanın yanında yer almaya gayret gösterdiklerini belirtti.

İmkanı olanların bir yerlere ulaşabildiğini, olmayanların ise ulaşamadığını dile getiren Zeybek, "Gidip onları buluyoruz, buluşturuyoruz. Zor süreçten geçiyoruz. Bunun da bir imtihan olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hatipoğlu da öğrencilerden gelen talep doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine yardım için bu kampanyayı başlattıklarını aktardı.

Kampanyada birçok güzellik gördüklerini dile getiren Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Siirt, Sivas, Tekirdağ ve Amasya gibi şehirlerden öğrencilerimiz bizlere 10 lira, 20 lira, 79 lira vererek toplamda 14 bin 300 lira para gönderdiler. Biz de bu tehlikeli zamanlarda en güzel işi Afyonkarahisar Belediyemiz yapar diye düşündük. Kapı kapı dolaşmak yerine bu miktardaki parayı sizinle buluşturmak istedik. Başka illerden öğrenciler Afyonkarahisar'a vefalarını gösterdiler."