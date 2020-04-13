Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AKÜ hukuk öğrencilerinden duyarlı bağış

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve öğrencilerinin "AKÜ Hukuk Evde Kaldı Ama Duyarsız Kalmadı" adı altında ihtiyaç sahipleri için başlattığı bağış kampanyasında toplanan 14 bin 300 lira, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e takdim edildi.

13.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:44
AKÜ hukuk öğrencilerinden duyarlı bağış

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve öğrencilerinin "AKÜ Hukuk Evde Kaldı Ama Duyarsız Kalmadı" adı altında ihtiyaç sahipleri için başlattığı bağış kampanyasında toplanan 14 bin 300 lira, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e takdim edildi.

Zeybek, makamındaki takdimde yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden beri hep garip gurebanın yanında yer almaya gayret gösterdiklerini belirtti.

İmkanı olanların bir yerlere ulaşabildiğini, olmayanların ise ulaşamadığını dile getiren Zeybek, "Gidip onları buluyoruz, buluşturuyoruz. Zor süreçten geçiyoruz. Bunun da bir imtihan olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hatipoğlu da öğrencilerden gelen talep doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine yardım için bu kampanyayı başlattıklarını aktardı.

Kampanyada birçok güzellik gördüklerini dile getiren Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Siirt, Sivas, Tekirdağ ve Amasya gibi şehirlerden öğrencilerimiz bizlere 10 lira, 20 lira, 79 lira vererek toplamda 14 bin 300 lira para gönderdiler. Biz de bu tehlikeli zamanlarda en güzel işi Afyonkarahisar Belediyemiz yapar diye düşündük. Kapı kapı dolaşmak yerine bu miktardaki parayı sizinle buluşturmak istedik. Başka illerden öğrenciler Afyonkarahisar'a vefalarını gösterdiler."

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Afyon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››AKÜ hukuk öğrencilerinden duyarlı bağış - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:56: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Irak'taki yeni hükümete ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 20:56: Çin'in Liaoning uçak gemisi Pasifik Okyanusu'na açıldı - Haber 20:54: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunan Bakan'ın iddialarına yanıt - Haber 20:54: Adıyaman'da yaşlı adamın tarlasını imam sürdü - Haber 20:52: Kulp'taki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı - Haber 20:29: Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:09: Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler