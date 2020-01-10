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Akülü aracıyla yolda kalan engelli kadını çekici ile evine götürdü

BOLU'da Onur Çakır (34), aküsü bittiği için yolda kalan Melek Sögütoğlu ve engelli aracını, kullandığı çekiciye yükleyerek evine bıraktı.

10.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:20Akülü aracıyla yolda kalan engelli kadını çekici ile evine götürdü

BOLU'da Onur Çakır (34), aküsü bittiği için yolda kalan Melek Sögütoğlu ve engelli aracını, kullandığı çekiciye yükleyerek evine bıraktı.

Dün akşam saatlerinde işten çıkıp, kullandığı çekiciyle evine gitmek için yola çıkan Onur Çakır, Sağlık Mahallesi'nde, engelli aracının aküsü biten Melek Söğütoğlu'nu gördü. Çakır, engelli aracını kadın ile birlikte çekicinin arka kısmına yükledi. Onur Çakır, aracı güvenli bir şekilde çekiciye bağladı. Onur Çakır, oldukça düşük hızda yaşlı kadını yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evine götürerek ailesine teslim etti. Yaşlı kadın ve ailesi, davranışından dolayı Onur Çakır'a teşekkür etti.

Çevre sakinleri, çekici üzerinde yolculuk yapan engelli kadının fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yaptığı davranışı insanlık namına herkesin yapabileceğini söyleyen Onur Çakır, "Akşam sanayiden çıkıp evime doğru gidiyordum. Yolun kenarında tekerlekli sandalyede bir kadın gördüm. Yanında da bir kişi ona yardım etmeye çalışıyordu. Ben de durup yardıma ihtiyaçlarının olup olmadığını sordum. Akülü arabası arızalanmış. Ben de yardım edebileceğimi söyledim. Aracıma yükledim. Evini tarif etti. Ben de evine götürdüm. Hava soğuktu. Ailesine teslim ettik. Yaptığımız insanlık namına bir şeydi. Her duyarlı vatandaşın yapacağı bir şeydi. Tabi çok yavaş şekilde ilerledim. Hem güvenlik açısından, hem de soğuktan etkilenmemesi için. Aracını güvenli şekilde bağlamıştım zaten. Birkaç arkadaşın yardımıyla düzgün bir şekilde indirip evindeki ailesine teslim ettik. Herkesin yapması gereken bir şey. Her duyarlı vatandaşın insanlık namına yapması gereken şeyler bunlar" dedi.



Onur Çakır, Güncel

Kaynak: DHA

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