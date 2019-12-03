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Akülü engelli arabası için Kermes düzenlendi

Malatya'da engelli bir gence akülü araba alınması için Kermes düzenlendi.

03.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:10Akülü engelli arabası için Kermes düzenlendi
'da engelli bir gence akülü araba alınması için Kermes düzenlendi.

Toplumda engelli bireylerin sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve bu konuda farkındalığın arttırılması amacıyla Bahçeşehir Koleji Malatya Kampüsünde 3.ve 4.sınıf velileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle okulda tüm öğrencilerin katıldığı kermes düzenledi.

Kermesten elde edilen gelir ile evinde eğitim gören bedensel engelli bir öğrenciye akülü engelli arabası hediye edildi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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