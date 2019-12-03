Akülü tekerlekli sandalye armağanı, büyük mutluluk yaşattı

Şehitkamil Belediyesi; engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. Songül Akın, 2017 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası bedensel engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kaldı. 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Akın, eşinin Şehitkamil Belediyesine yaptığı başvuru sonrası büyük mutluluk yaşadı. Şehitkamil Belediyesi personelleri tarafından kendisine ulaştırılan akülü tekerlekli sandalye armağanıyla ilk yapacağı şeyin çocuklarını okuldan almak olacağını ifade eden Songül Akın, akülü tekerlekli sandalyenin hayatını çok kolaylaştıracağını anlattı.

BUGÜN GİDİP KIZIMI OKULDAN GETİRECEĞİM

Akülü tekerlekli sandalyenin hayatını büyük oranda kolaylaştıracağını dile getiren Songül Akın, "Tekerlekli sandalye benim için çok gerekliydi. Bugün gidip kızımı okuldan getireceğim. Tekerlekli sandalyeyi kızım için çok fazla istiyordum. Hastaneye kendim gitmek, rahat hareket etmek istiyordum. Eşim de artık rahat edecek. Çocuklarım küçük. Eşim hem çocuklarımızı taşımak hem de beni itmek zorunda kalıyordu. Akülü tekerlekli sandalye işimi çok kolaylaştıracak. Vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Başkanımıza, böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun" şeklinde konuştu.

ALLAH, BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN

Yaptıkları başvurunun cevapsız kalmadığını kaydeden Songül Akın'ın eşi Hışman Akın, "3 yıldır her gün hastaneye gidip geliyoruz. Akülü tekerlekli sandalye için başvuru yaptık. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Yaptığımız başvuruya cevap verdiler. Bugün evimize akülü tekerlekli sandalye gönderdiler. Akülü tekerlekli sandalye işimizi kolaylaştıracak. Allah, Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun" ifadelerini kullandı.