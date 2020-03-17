Akülü tekerlekli sandalye hayalini polisler gerçekleştirdi
Muğla'da polisler, bir bedensel engellinin akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.
17.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:46
Muğla 'da polisler, bir bedensel engellinin akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Ortaca Eskiköy mahallesinde ikamet eden 47 yaşındaki Tufan Durmuş, akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Paylaşımından haberdar olan Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Durmuş'a ulaştı.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan ve beraberindekiler ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalyeyi Durmuş'a teslim etti.
Durmuş, yıllar sonra rahatlıkla dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Ortaca Eskiköy mahallesinde ikamet eden 47 yaşındaki Tufan Durmuş, akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Paylaşımından haberdar olan Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Durmuş'a ulaştı.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan ve beraberindekiler ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalyeyi Durmuş'a teslim etti.
Durmuş, yıllar sonra rahatlıkla dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Kaynak: AA
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