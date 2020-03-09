Akupunktur nasıl yazılır? TDK'ya göre akupunktur mu, akapunktur mu? Akupunktur ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "akupunktur". Peki, akapunktur nasıl yazılır? TDK'ya göre akupunktur mu, akapunktur mu yazılır? Akupunktur ne demek?
09.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:40
Akupunktur kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Akapunktur TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, akupunktur nasıl yazılır? Akupunktur mu, akapunktur mu? TDK'ya göre akupunktur kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
AKUPUNKTUR NASIL YAZILIR? AKUPUNKTUR MU, AKAPUNKTUR MU?
Akapunktur: Yanlış
Akupunktur: Doğru
TDK'YA GÖRE AKUPUNKTUR NE DEMEK?
Akupunktur
isim, Fransızca acupuncture, acuponcture
Vücudun belirli noktalarına genellikle altın iğne batırılarak yapılan tedavi.
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