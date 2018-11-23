Akupunktur Nedir, Nasıl Yapılır?

Akupunktur bilimsel olarak nasıl çalışır? Bazı insanlar için hayati enerjiyi dengeleyerek işe yarıyor. Bazıları ise nörolojik etkiye sahip olduğunu düşünüyor... tüp bebek tedavi yöntemlerinde, zayıflama amaçlı gibibirçok yöntemde akupunktur tedavisi uygulanmaktadır. Akupunktur nedir, akupunktur nasıl yapılır sorusunun cevabını merak ediyorsanız haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Akupunktur nedir?Akupunktur, bir kişinin cildinden vücuda belirli noktalara, derinliklere ince iğnelerin sokulmasıyla oluşan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, refahı arttırmaya yardımcı olabilir ve bazı hastalıkları iyileştirebilir.Akupunktur nasıl yapılır?İğnelerin bazı noktalara yerleştirilmesi, enerji akışının uygun dengesini geri getirir. Belirlenen akupunktur noktalarının gerçekten varolduğunu söylemek yanlış olur. Fakat çalışmalar yine de bunun işe yaradığını göstermektedir.Akupunktur hangi hastalıklar için kullanılır?Almanya'da yapılan araştırmalar, akupunkturun gerginlik, baş ağrısı, migren gibi sorunları hafifletmeye yardımcı olduğunu göstermiştir.Genel olarak akupunkturun iyi geldiği problemler:-Bel ağrısı-Boyun ağrısı-Kireçlenme-Diz ağrısı-Baş ağrısı ve migrenAkupunkturun faydaları nelerdir?-Doğru şekilde yapılan akupunktur size fazlasıyla yarar sağlayabilir.-Yan etkileri azdır-Diğer tedavilere dahil edilebilir-Bazı ağrılardan kurtulmanızı sağlar-Ağrı kesici ilaçların etkili olmadığı zamanlarda sizi ağrınızdan kurtarabilir.Akupunkturun zararları nelerdirTüm yöntemlerin faydası olduğu gibi tabii ki de riskleri de var.Olası riskleri sıralayacak olursak:-Hastanın kanama bozukluğu varsa kan inceltici alması tehlikeli olabilir.-Eklem bölgelerinde kanama, morarma ve ağrı olabilir.-Sterilize olmayan iğneler hastayı enfekte edebilir.-Nadir durumlarda, iğne herhangi bir iç organı kırabilir ve zarar verebilir.İğneler steril, zehirsiz ve lisanslı bir uygulayıcı tarafından sadece bir kullanım için etiketlenmiş olmalıdır.