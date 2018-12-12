Akuşağı Göleti'nde Su Tutulmaya Başlandı

Elazığ
'ın Baskil
ilçesinde yapımı biten Akuşağı Sulama Göletinde su tutulmaya başlandı.
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, temelden 38 metre yükseklikte 490 bin metreküp gövde dolgu ve 2,66 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde imal edilen gölet ve sulamasının tamamlandığını belirtti.
Göletin geçici kabullerinin yapıldığı kaydeden yetkililer, "Gölet ile bin 490 dekar tarım arazisi sulanarak dekar başına 577 lira gelir artışı ve 859 bin lira ekonomiye katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.
Baskil,Elazığ
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:26