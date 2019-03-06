Aküsü Biten Felçli Adama, Polis Ekipleri Yardım Etti

Kaynak: İHA

Manisa'da, aküsü bitince tekerlekli aracıyla yolda mahsur kalan 68 yaşındaki Mehmet Ali Altın'a, polis ekipleri yardım etti. Polis otosuyla felçli adamı evine bırakan polis ekipleri, iyi günde de kötü günde de Manisa halkının yanında olduklarını gözler önüne serdi.Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hava almak için çıktığı cadde üzerine aküsü bitince yolda mahsur kalan yaşlı adamı, polisler, ekip otosu ile evine bıraktı. 68 yaşındaki Mehmet Ali Altın'ın, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde tekerlekli aracının aküsü bitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı adama yardım etti. Sağ tarafının felçli olduğu öğrenilen Altın'ı ve akülü aracını polis aracına alan ekipler, yaşlı adamı evine kadar bıraktı. Yaşlı adam, duyarlılığından dolayı polislere teşekkür etti. - MANİSA