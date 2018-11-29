AKUT'a Yeni Eğitim Tesisi

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, iki yılı aşkın süredir kurulum çalışmaları devam eden eğitim merkezinin 2019 yılının Ocak ayında açılması için son hazırlıkları görüşmek üzere Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ü makamında ziyaret etti.

AKUT eğitmeni Batuhan Canbolat ile AKUT proje yöneticileri Çiğdem Tan ve Hakan Bingöl'ün de hazır bulunduğu görüşmede, AKUT'un sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu merkezde gerçekleştirmeyi planladığı eğitim ve seminerlere de değinildi.

Çalışmaları büyük bir heyecan ve mutlulukla takip ettiklerini belirten AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki; bu merkezin güvenli yaşam kültürü oluşturmada hem belediyelere hem de demokratik kitle örgütlerine yurt genelinde bir rol model olarak ilham vereceğini vurguladı.

Ocak ayında gerçekleşecek açılışın akabinde, AKUT'un her biri alanında uzman gönüllü eğitmenleri tarafından, acil durum yönetimi kapsamında gerek belediye personeline ve AKUT gönüllülerine gerekse vatandaşlara ve kurumlara yönelik birçok teorik ve pratik eğitim verilebilecek.