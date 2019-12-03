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Akut Avrasya İsg Zirvesi'ne katılıyor!

4-7 Aralık'ta birincisi gerçekleşecek ve "acil durum ve afetlerde iş güvenliği" temasını işleyecek, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'ne AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı moderatör olarak katılım sağlayacak.

03.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:07Akut Avrasya İsg Zirvesi'ne katılıyor!

4-7 tarihleri arasında ilk defa gerçekleştirilecek Uluslararası İş Sağlığı e Güvenliği Kongresi'ne AKUT da katılıyor. 4 Aralık günü Acil Durum ve Afetlerde Müdahale Ekiplerinin İş Sağlığı ve Güvenliği konulu panelde AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı moderatörlük yapacak. Teknik geziler, seminerler, çalıştaylar ve eğitimlerin de gerçekleştirileceği organizasyonun ülkemizde düzenlenmiş "alanında en büyük ve kapsamlı organizasyon" olması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın yanı sıra alanında uzman akademisyenler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve iş insanlarının da katılacağı zirve, Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Salonu'nda gerçekleşecek.


Çarşamba, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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