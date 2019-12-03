Akut Avrasya İsg Zirvesi'ne katılıyor!

4-7 Aralık tarihleri arasında ilk defa gerçekleştirilecek Uluslararası İş Sağlığı e Güvenliği Kongresi'ne AKUT da katılıyor. 4 Aralık Çarşamba günü Acil Durum ve Afetlerde Müdahale Ekiplerinin İş Sağlığı ve Güvenliği konulu panelde AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı moderatörlük yapacak. Teknik geziler, seminerler, çalıştaylar ve eğitimlerin de gerçekleştirileceği organizasyonun ülkemizde düzenlenmiş "alanında en büyük ve kapsamlı organizasyon" olması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın yanı sıra alanında uzman akademisyenler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve iş insanlarının da katılacağı zirve, Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Salonu'nda gerçekleşecek.