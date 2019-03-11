Akut, Deprem Konusunda Öğrencileri Bilinçlendiriyor

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin
ekibi, deprem bilinçlendirme seminerlerine devam ediyor. Deprem Haftası
dolayısıyla merkez Akdeniz
, Toroslar
, Yenişehir
ve Mezitli
ilçelerinde ilköğretim öğrencilerine deprem bilinçlendirme seminerleri düzenleyen AKUT gönüllüleri, 10 okulda 4 bin 507 kişiye ulaşmayı başardı. Seminerlerde Mersin Akut
temsilciliği tarafından görevlendirilen personel tarafından deprem ve afetlere karşı alınması gereken tedbirler, deprem anında yapılması gerekenler konularında öğrenciler bilgilendirildi. - MERSİN
Mersin, Akut, Güncel
Kaynak: İHA