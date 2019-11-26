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AKUT, 'Doğa arama kurtarma' eğitimi düzenledi

Afet ve acil durumlara hazır olmak ve kapasiteyi artırmak için AKUT Arama ve Kurtarma Derneği tarafından doğada kurtarma eğitimi düzenlendi.

26.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:28AKUT, 'Doğa arama kurtarma' eğitimi düzenledi
Afet ve acil durumlara hazır olmak ve kapasiteyi artırmak için AKUT Arama ve Kurtarma Derneği tarafından doğada kurtarma eğitimi düzenlendi. Trabzon ve ekiplerinin katılımıyla düzenlenen eğitimler Giresun merkeze bağlı Ortaköy'de kırsalında gerçekleştirildi. Levent Sevinç ve Mete Durmuş tarafından verilen eğitimlere 30 gönüllü katıldı.

İki tür eğitim yaptıklarını belirten Levent Sevinç, ilk olarak teorik çalışmalar yatıklarını daha sonrada uygulama üzerinde gösterdiklerini söyledi.

Yapılan eğitimlerde başarılı olanların operasyonlarda görev alabildiklerini kaydeden Sevinç, "İki turdan başarılı olanlar doğa arama kurtarma operasyonlarında görev alabiliyorlar. 30 kursiyerin katıldığı eğitimde hedeflenen başarı gösterilmiştir. İki günlük teorik eğitimi Trabzon'da gerçekleştirdik. İki günlük uygulama eğitimini ise Giresun Ortaköy Köyü'nde yaptık. Hazırladığımız parkurlar gerçek bir operasyonda arama kurtarma personelinin karşılaşabileceği tüm zorlukları barındırıyordu. Güzel ve başarılı bir eğitim oldu" dedi.

Navigasyon eğitimini başarıyla tamamlayan AKUT gönüllüleri, doğa arama kurtarma teorik eğitime katılıyor. Eğitim sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olan kursiyerler, uygulama eğitimine katılmaya hak kazanıyor.

Gönüllülerin operasyonlara katılması için verilen eğitim ve geçtikleri sınavlardan bahseden Mete Durmuş ise, " Arama ve Kurtarma Derneği'nin kapısı anayasa bağlı olan tüm insanlara açıktır. Üye olmak için mülakattan geçmiş olmak ve temel eğitimleri tamamlanmış olmak gerekiyor. Bu eğitimler, AKUT oryantasyon, AKUT etik ve disiplin, temel afet bilinci, iletişim kişisel koruyucu ekipmanlar ilkyardım gibi bir dizi eğitimden oluşuyor. Bu evrelerde başarılı olan gönüllülerimiz operasyonlar için eğitim alma hakkı kazanıyor. Amacımız tam donanımlı gönüllü yetiştirmek ve daha fazla can kurtarmaktır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun, Akut, Güncel

Kaynak: İHA

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