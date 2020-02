AKUT ekibi zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor - MUĞLA

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri, olası kaza ve afetlerde yaşama dokunabilmek için zorlu eğitimlerden geçiyor.AKUT Bodrum Operasyon Merkezi'nde 5 ilden 70 gönüllünün katıldığı eğitimler, dernek üyelerinin her türlü zor şarta hazır olduklarını gözler önüne serdi.AKUT bünyesinde kentsel arama kurtarma gönüllüsü olmak için eğitimlere katılanlar, "beton kırma çalışmaları", "kazazedeye ulaşma teknikleri", "kazazedenin yer tespiti" ile "sabitleme ve tahliye" konularında bilgilendirilerek teorik ve uygulamalı eğitim görüyor.Eğitim çalışmalarını takip eden AKUT Başkanı Recep Şalcı, AA muhabirine, operasyonel ekiplerinin disiplinli, istikrarlı, sürdürülebilir bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp, yeterliliklerini yazılı ve uygulamalı sınavlarda da gösterenlerden oluştuğunu söyledi.Kentsel arama kurtarmanın, arama kurtarma operasyonlarındaki teknik branşlardan biri olduğunu belirten Şalcı, kentsel arama kurtarmada operasyonel ekipte yer almak için zorlu bir süreçten geçildiğini vurguladı.Şalcı, derneğe üye olanların oryantasyon eğitiminin ardından performans testinden geçerek eğitime katılım yeterliliği elde etmeleri gerektiğini kaydetti.Birçok aşamadan geçiyorlarGönüllülere kampçılık, navigasyon ve kişisel koruyucu eğitimlerinin de verildiğini aktaran Şalcı, şunları belirtti:"Bu eğitimlerden geçen gönüllüler, kurtarma eğitimlerine gelmeye hak kazanıyor. Kentsel arama kurtarma eğitimlerine katılanlardan, teorik kısmı tamamlayıp sınavda başarılı olanların uygulama eğitimi başlıyor. Uygulamada kırma, delme prensipleri üzerine temel eğitim alıyorlar. Daha sonra 'ileri eğitim' dediğimiz tahkimat, giriş yöntemleri eğitimi alıp, uzmanlaşma, tahkimat, kapalı kısıtlı alanlarda kurtarma eğitimlerine geçiyorlar."Şalcı, yeterliliklerini sınavlar ve uygulamalarla kanıtlayan üyelerin, göçükte müdahale gibi kentsel arama kurtarma alanında operasyona çıktığına işaret etti.Arama kurtarmanın zor bir iş olduğuna, hata yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Şalcı, "Arama kurtarma, 'Elimden geleni yaparım' değil, tam olarak yapılması gerekeni yapacağınız bir iş. Bunun için de disiplinli, istikrarlı, sürdürülebilir bir eğitim gerekiyor. Çünkü biz cana dokunuyoruz. Burada hata yapma şansımız yok." diye konuştu.Şalcı, operasyon ekipleri haricinde lojistik, insan kaynakları gibi destek ekiplerinin bulunduğunu, farklı alanlarda görev alacak gönüllülere ihtiyaç duyduklarını kaydetti.Üç binin üzerinde gönüllüleri olduğunu, 7 gün 24 saat her türlü operasyonda göreve hazır 27 ekipleri bulunduğunu belirten Şalcı, operasyonel gönüllü sayısının yaklaşık bin 400, eğitimlerine devam eden gönüllü sayısının da bin 500 olduğunu söyledi.Olası can kurtarmak için eğitimlere katılıyorlarEğitimlere katılan AKUT Seferihisar ekibinden Özer Başar, dağcı olduğunu, dağcılık kulübündeki arkadaşlarına ihtiyaç duyduklarında yardımcı olabilmek için eğitim almaya karar verdiğini dile getirdi.Kendisi için arama kurtarma eğitimlerinin ön plana çıktığını vurgulayan Başar, ihtiyaç duyanların yanında olmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla AKUT'a katıldığını bildirdi.Denizli'den eğitime katılan Pınar Dindar ise öğretmenlik yaptığı okulda AKUT'un anlatıldığı bir seminerde duyduklarından etkilenerek AKUT gönüllüsü olduğunu ifade etti.Dindar, "Tamamen gönüllü bir iş. 'İnsanlar için güzel şeyleri karşılık beklemeden yapıyorlar. 'Ben burada olmalıyım' dedim. 4-5 yıldır buradayız ve ileri seviyede eğitimler alıyoruz." dedi.