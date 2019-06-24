24.06.2019 16:14
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AKUT ekipleri selde bayrağı dereden böyle çıkarttı

AKUT ekipleri selde bayrağı dereden böyle çıkarttıTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran günü meydana gelen sel ve heyelan afetinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

AKUT ekipleri selde bayrağı dereden böyle çıkarttı
TRABZON - Trabzon 'un Araklı ilçesinde 18 Haziran günü meydana gelen sel ve heyelan afetinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Trabzon, Giresun ve Rize 'den 26 gönüllüsü ile çalışmalara destek veren AKUT ekipleri ise Karadere deresi üzerinde arama tarama faaliyetleri esnasında derenin sürüklediği bir Türk Bayrağını görerek harekete geçti. Kısa süre sonra AKUT Trabzon ekibi tarafından bulunan bayrak muhafaza altına alındı. AKUT ekiplerinin bayrağı dereden çıkartma anları ise kameralara an be an yansıdı.AKUT ekipleri selde bayrağı dereden böyle çıkarttı
Kaynak: İHA
Araklı , Trabzon , Genel

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