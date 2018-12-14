Akut Gönüllülerine Sahada Eğitim

14 Aralık 2018 Cuma 15:59



14 Aralık 2018 Cuma 15:59

AKUT Milas ve Bodrum'dan katılan gönüllülere, düzenlenen platform ile sahada eğitim düzenlendi.AKUT, gönüllülere yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, AKUT Milas ve Bodrum gönüllülerinden oluşan 24 kişilik ekibe düzenlenen platformda saha eğitimi verdi. Hazırlanan senaryo ile gönüllülere, olası bir afet durumunda nasıl arama ve kurtarma çalışması yapılacağı birim sorumluları tarafından anlatıldı. AKUT Milas Sorumlusu Mehmet Nergiz, Milas ve Bodrum gönüllülerinden oluşan 24 kişilik ekibe yönelik eğitim çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Milas Pazar yerinde ana kamp kuruldu. Lojistik birim sorumlumuz İbrahim Gülmez tarafından lojistik malzeme tanıtımı yapıldı. Ana kamp için Lojistik ve Emniyet birim sorumluları belirlendi. Enkazın bulunduğu bölgenin nasıl ve neden planın çıkarılması gerektiği anlatılarak, gönüllüler ekiplere ayrıldı ve enkaz bölgesine gönderildi. Enkazın emniyetli olup olmadığının saptanması, nasıl değerlendirileceği ve nasıl alınacağı gönüllülere anlatıldı. Arama köpeği ve cihaz olmadığı için sadece sesli aramanın yapılacağı anlatıldı. Gönüllüler ekiplere ayrıldı, nasıl sesli arama yapılacağı gösterildi. Ekipler halinde uygulama yapıldı. Gönüllüler 6 kişilik ekiplere ayrıldı. Kendilerine, kendi içlerinde ekip lideri, emniyet birim sorumlusu ve lojistikçi seçmeleri istendi. Her birine görev ve sorumlulukları anlatıldı. Gönüllüler 6 kişilik ekipler halinde, toplamda 3 ekip, bina içine sokuldu. Değişik senaryolar verilerek nasıl delme kırma yapacakları ve nasıl üçgen kapak açacakları gösterildi. Çıkan moloz ve hafriyattan dar alan oluşturuldu, uygulamalı olarak dar alandan kazazede çıkarma eğitimi yapıldı. Bir başka ekip üçgen kapak açarak girdiği mutfakta, tezgahın altına sıkışmış kazazedeyi çıkardı. Yağıştan dolayı çatıda ilk önce branda ve direklerden korunaklı alan oluşturuldu. Ardından kirli kapak ve temiz kapak arasındaki fark anlatılarak; beton kesme makinesi arıza yaptığı için beton kesme makinesi ile çalışma gösterilemedi. Onun yerine 11'li ve 27'li kapak etrafı boşaltılarak temiz kapak çıkarma çalışması yapıldı. Çıkan demirlerin demir makası ile nasıl kesileceği, uçların nasıl zararsız hale getirileceği gösterildi. Tüm malzemeler toplanıp AKUT Milas merkeze geçildi. Merkezde eğitimin değerlendirilmesi yapıldı. Milas ve Bodrum'dan 24 gönüllü katıldı ve eğitim toplam 8 saat sürdü" dedi. - MUĞLA