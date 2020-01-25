Deprem anında konum bilginlerinizi sevdiklerinize gönderen AKUT Güvendeyim uygulaması, kolayca yerinizin belirlenmesini sağlıyor. Peki AKUT Güvendeyim uygulaması nedir? AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl indirilir? AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl kullanılır?

AKUT GÜVENDEYİM UYGULAMASI NEDİR?

AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Genel Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından geliştirilen Güvendeyim; deprem, sel ya da diğer acil durumlarda sevdiklerinize güvende olduğunuzu bildirmenizi sağlar. Böylece baz istasyonları meşgul edilmez ve afetten zarar görenler kolayca cep telefonları ile arama yapabilir.

AKUT GÜVENDEYİM NASIL ÇALIŞIYOR?

Güvendeyim uygulamasını kullanabilmek için ilk olarak uygulamanın içinden ayarlar kısmına girmeniz ve en az 1 kişinin telefon numarasını kaydetmeniz gerekir. Numarayı eklediğiniz zaman, "Güvendeyim" butonu aktif hale gelir. Son olarak deprem, yangın ya da farklı bir acil durumda butona tıkladığınız takdirde eklediğiniz telefon numaralarına tahmini konumunuz ve güvende olduğunuza dair SMS gönderilir. Güvendeyim uygulamasını indirmek ve numaraları eklemek dışında internet bağlantısına ihtiyacınız yoktur. Güvende olduğunuza dair mesajın gidebilmesi için SMS hakkınızın olması gerekir. Ayrıca yeni eklenen bildirim özelliği ile Güvendeyim'e gelen yeni özellikleri takip edebilirsiniz.

AKUT GÜVENDEYİM NEDEN ÖNEMLİ?

Herhangi bir doğal afet ve acil durum anında aynı şehirdeki çok sayıda insan bu durumdan etkilendiği için telefon ve internet hatlarında kilitlenmeler yaşanabilir. Bu da güvende olsanız dahi durumunuzu sevdiklerinize iletememenize ve sevdiklerinizin güvende olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olamamanıza yol açabilir. Güvendeyim uygulaması ise tek butona dokunmanızın ardından sevdiklerinize SMS üzerinden otomatik olarak tahmini konumunuzu iletmenizi sağlar.

Unutmadan: Acil durumlarda bazen baz istasyonları, aynı şehirde bulunan yakınlarınıza ulaşmanız konusunda yeterli verimlilikte olmayabilir. Bu nedenle en az bir telefon numarasını şehir dışından seçmenizi öneririz.

Ayrıca Güvendeyim uygulaması üzerinden; deprem, sel ya da yangın gibi acil durumlarda yapmanız gerekenleri de öğrenebilirsiniz.

AKUT Arama Kurtarma Derneği 1996 yılında kurulan, hedefi dağ ve doğa koşullarında, kentsel alanlarda etkin ve doğru arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirmek olan, Birleşmiş Milletler INSARAG üyesi bir sivil toplum kuruluşudur. Bakanlar Kurulu kararıyla 19 Ocak 1999'da "Kamu Yararına Dernek" statüsü almıştır.