Akut'tan Nefes Kesen Tatbikat

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Ankara ekibi, kentsel dönüşüm kapsamında bir kısmı yıkılan 4 katlı binada nefes kesen tatbikata imza attı.Çalışmalarına ara vermeden devam eden AKUT ekipleri, bölgede meydana gelebilecek her türlü acil durumlara karşı hazır bulunuyor. AKUT'un Ankara ekibi, kentsel dönüşüm kapsamında olan çok katlı binada başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi. Burada büyük matkap ve balyozlar yardımıyla duvarları delerek yaralı şahısları çıkararak müdahale etti. Çağrı, ihbar, seferberlik, ses ve müdahale süreçlerini tatbik eden ekipler, her zaman hazır olduklarını ve gerektiğinde müdahalede bulunabileceklerinin mesajını verdi. Tatbikatlarının devam edeceğini belirten yetkililer, aralarına yeni katılan üyeleri için bu tarz durumların büyük önem arz ettiğini aktardı. Öte yandan, tatbikatı 16 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiklerini belirten operasyonel gönüllü Serpil Uysal , tatbikata saat 9'da başladıklarını ve amaçlarının delici kırıcı aletler kullanarak kazazedeye ulaşmak olduğunu söyledi."AKUT her zaman hazır"AKUT Enkaz Operasyon Sorumlusu Mahir Yatağan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Biz fırsat buldukça kentsel dönüşümden yakaladığımız inşaatlarda, özellikle kimsenin çalışmadığı Pazar günleri depreme hazırlık olması açısından tatbikat yapıyoruz. Ayrıca böyle yerlerde hem eğitimimizi hem de pratik yapıyoruz. Burada aşağı doğru 4 kat var. Bizim buradaki amacımız, senaryo gereği ses dinleme ekibi dinleme yapsın ve tespit edilen yerde kırma işlemine başlayalım ve kazazedeye ulaşıp çıkartalım. Biz 3 kat indik ve 1 kat kaldı. Onu da birazdan kıracağız ve yaralıyı sedyeye alarak dışarı çıkartacağız." - ANKARA