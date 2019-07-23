Haberler» Güncel» Haber

AKUT'tan operasyon eğitimi

AKUT İzmir ekibi, kazazede ve yaralı taşıma tekniklerine ilişkin eğitim verdi.

23.07.2019 11:02 AKUT
AKUT İzmir ekibi, kazazede ve yaralı taşıma tekniklerine ilişkin eğitim verdi.
Buca ilçesi Kaynaklar bölgesinde düzenlenen "Kazazede Taşıma Teknikleri ve Sedye Sabitleme" başlıklı eğitim, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.
AKUT'un deneyimli eğitmenleri, bilinci açık veya kapalı yaralı kişinin, tekli veya çoklu taşıma tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.
Eğitimde acil taşıma, kısa mesafede süratli taşıma, omuzdan destek alma, sırtta taşıma teknikleri ile itfaiyecilerin kullandığı omuzdan taşıma yöntemine ilişkin bilgi de verildi.
Ayrıca, trafik kazası sonrası araçtan yaralı çıkarma, rentek manevrası, sedye üzerine yerleştirme, sedye taşıma ve geçici sedye oluşturma teknikleri de gösterildi.
Kaynak: AA
İzmir, Buca, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:19   Son dakika! Akbank konut kredisi faizini düşürdü
12:19   Şehit Karaman'ın odası ilk günkü gibi duruyor
12:19   Koruk suyu şifa kaynağı
12:19   MİNİBÜSTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
12:18   Başkan Hürriyet, çalışmaları yerinde inceledi
12:18   Sağlık turizmine Anka'dan büyük destek
12:18   Minik Asmin için ilik kampanyası