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AKUT'tan yarıyıl tatilinde çocuklara kış kampı

Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) Doğada Yaşam Sömestir Kış Kayak Kampı, 19-24 Ocak ve 26-31 Ocak tarihleri arasında Kars Sarıkamış'taki kayak merkezinde yapılacak.

09.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:12AKUT'tan yarıyıl tatilinde çocuklara kış kampı
Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) Doğada Yaşam Sömestir Kış Kayak Kampı, 19-24 Ocak ve 26-31 Ocak tarihleri arasında 'taki kayak merkezinde yapılacak.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, uzman eğitmen kadrosuyla çocukların doğada vakit geçirmesine olanak sağlayan, Anne-Çocuk, Baba Çocuk ve Yaz Kampı gibi etkinlikler düzenleyen AKUT, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Doğada Yaşam Sömestir Kış Kayak Kampı için çocukları bekliyor.

İlk defa Kars'ta yapılacak kayak kampı, 19-24 Ocak ve 26-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Sarıkamış'taki kayak merkezinde gerçekleşecek. AKUT, kış kayak kampında, doğada yön bulma, gece yürüyüşü, kış koşullarında hayatta kalma, iglo ve kar mağarası yapma, kayak ve snowboard gibi eğitim ve aktivitelerle çocuklara doğada yaşamı öğretmeyi ve sevdirmeyi hedefliyor.
8-12 ve 13-17 yaş grupları arasındaki çocukların katılabileceği kamp, yaş aralıklarına göre aynı anda iki farklı grupta düzenlenecek.
Doğa aktiviteleri çocukların öğrenme, odaklanma, öz güven, ekip çalışması, kaybetmeyi kabullenme, sabretme gibi önemli beceri ve değerleri kazanmalarına yardımcı oluyor.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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