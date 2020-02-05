Haberler » Güncel » AKUT'tan, Zigana Dağı'nda sıfırın altında 15 derecede eğitim - Haber

AKUT'tan, Zigana Dağı'nda sıfırın altında 15 derecede eğitim

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi gönüllüleri, Gümüşhane'nin Zigana Dağı'nda sıfırın altında 15 derecede, 'Kış Temel Eğitimi' gerçekleştirdi.

05.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:42AKUT'tan, Zigana Dağı'nda sıfırın altında 15 derecede eğitim

AKUT Arama Kurtarma Derneği ekibi gönüllüleri, 'nin Zigana Dağı'nda sıfırın altında 15 derecede, 'Kış Temel Eğitimi' gerçekleştirdi.

AKUT Trabzon ekibinden 18 gönüllü ile eğitmenlerin katılımıyla yapılan ve 2 gün süren eğitim kapsamında; kış koşullarında barınma, beslenme, yürüyüş teknikleri, kazma kullanma, kar mağarası ve acil durum barınakları oluşturma, karda alınabilen emniyet sistemleri, hedik ve krampon kullanımı, kazma ile düşme gibi konular işlendi. AKUT gönüllüleri, geceyi sıfırın altında 15 derecede kar üzerinde kurdukları çadırlarda geçirdi.AKUT Trabzon Operasyon Sorumlusu Köksal Sonbay, AKUT olarak her türlü afette ve zorlu doğa koşullarında arama- kurtarma yapabilmek için eğitimlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirterek, "Kış Temel Eğitimi programımızı da Zigana Dağı'nda gece zaman zaman hava sıcaklığının eksi 15 dereceye vardığı ortamda gerçekleştirdik. Bölgemizde zaman zaman meydana gelen çığ ve kar nedeniyle mahsur kalma olaylarında yapılacak arama- kurtarmalarla ilgili eğitimler verildi" dedi.



Gümüşhane, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
5.02.2020 15:27:57