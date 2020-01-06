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AKUT, Trabzon'da 19 bin öğrenciye deprem ve afet eğitimi verecek

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Ortahisar Belediyesi organizesinde 19 bin öğrenciye deprem ve afet konusunda eğitim verilecek.

06.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:04 AKUT, Trabzon'da 19 bin öğrenciye deprem ve afet eğitimi verecek
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Belediyesi organizesinde 19 bin öğrenciye deprem ve afet konusunda eğitim verilecek.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile AKUT ekip lideri Köksal Ofluoğlu, 57 orta dereceli okuldaki öğrencilere verilecek eğitime ilişkin protokol imzaladı.
Faydalı bir faaliyete imza attıklarını belirten Genç, bölgede yoğun olarak yaşanan afetlere karşı toplumun ve özellikle gençlerin bilinçlendirilmesini önemsediklerini söyledi.
Ofluoğlu ise düzenlenecek eğitim seminerleri ile afetlere karşı bilinçlendirmeyi küçük yaşlarda kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.
Bu yıl başlayacak eğitimlerin seneye ilkokulları da kapsayacağı bilgisini veren Ofluoğlu, "Protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese ve projemize büyük ilgi gösteren ve destekleyen Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yakın bir zamanda AKUT Trabzon yerleşkesine sahip olduğumuzda eğitim faaliyetlerimiz çeşitlenerek artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ortahisar, Trabzon, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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