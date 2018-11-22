Akut Trabzon Ekibinde Görev Değişimi

AKUT Trabzon
ekip liderliğini yürüten Mehmet Ragıp Pirselimoğlu, görevini Köksal Ofluoğlu'na devretti.
AKUT Trabzon'un yeni ekip lideri Ofluoğlu, yaptığı açıklamada, 2007 yılında kurulan ve bugüne kadar onlarca hayatın kurtarılmasına vesile olan AKUT Trabzon ekibinde bir bayrak değişimi yaşandığını belirtti.
Mehmet Ragıp Pirselimoğlu'na bugüne kadar sağladığı katkılardan ötürü de teşekkür eden Ofluoğlu, şöyle devam etti:
"Bana tevdi edilen bu görevden ötürü büyük mutluluk ve onur duymaktayım. Aynı zamanda sorumluluğumuzun da ciddi anlamda arttığının farkındayım. Amacım, ekibimizdeki gönüllü arkadaşlarımızla el ele verip, ekibimizi daha da büyütmek. Bugüne kadar onlarca insanımızın ve canlımızın hayata tutunmasına vesile olma şansı yakaladık. Tamamen gönüllü olarak yürüttüğümüz bu görevde ciddi fedakarlıklarla, afetlerde hem bölgemiz insanına, bazen de ulusal çaptaki afetlerde halkımıza yardımcı olmaya çalıştık. "
Ofluoğlu, bunun karşılığını da milletin kendilerine gösterdiği teveccüh ve dualar ile aldıklarını aktararak, "Alanında Türkiye
'nin ilk ve en büyük STK
'sı olan AKUT, bakanlar kurulu kararıyla Kamu Yararına Dernek statüsündedir. Bir nevi gönüllülerimizle kamu görevi yapıyoruz da diyebiliriz. Amatör bir ruh ancak dünya standartlarında profesyonel bir yaklaşım ile çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye görüş bildirdi.
Halktan destek beklediklerine de işaret eden Ofluoğlu, şunları kaydetti:
"Faaliyetlerimizin daha da aktif olması, daha çok vatandaşımıza yardım elimizi uzatabilmek adına halkımızın da bizlere katılması gönüllü olması elzem bir konu. Ayrıca Trabzon'daki yerel yönetimler, kamu kurumları, STK'lar ve halkımızdan da desteklerini bekliyoruz. Elbette hiçbir afet yaşanmasa, ancak bu gerçekle de yaşamayı bilmek ve bunlara hazırlanmak asli görevlerimiz olmalı. Halkımızı bilinçlendirmek adına seminerler düzenliyoruz. Talep edilen her noktaya ulaşmaya gayret ediyoruz. Ekibimizdeki gönüllü sayısı arttıkça bu faaliyetlerimizi arttırarak devam edeceğiz."
Trabzon
22 Kasım 2018 Perşembe 16:36