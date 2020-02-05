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AKUT Trabzon ekibinden Zigana Dağı'nda kış eğitimi

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Trabzon ekibi gönüllüleri, Zigana Dağı'nda, sıfırın altında 15 derecede kış eğitimi gerçekleştirdi.

05.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:59AKUT Trabzon ekibinden Zigana Dağı'nda kış eğitimi
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi gönüllüleri, Zigana Dağı'nda, sıfırın altında 15 derecede kış eğitimi gerçekleştirdi.
AKUT Trabzon'dan yapılan açıklamaya göre, Zigana Dağı'nda, 18 gönüllü ve eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşen ve 2 gün süren eğitimde, kış koşullarında barınma, beslenme, yürüyüş teknikleri, kazma kullanma, kar mağarası ve acil durum barınakları oluşturma, karda alınabilen emniyet sistemleri, hedik ve krampon kullanımı, kazma ile düşme gibi konular ele alındı.
Eğitim kapsamında AKUT gönüllüleri, geceyi kar üzerinde kurdukları çadırlarda geçirdi.
AKUT Trabzon Operasyon Sorumlusu Köksal Sonbay, AKUT olarak her türlü afette ve zorlu doğa koşullarında arama-kurtarma yapabilmek için eğitimlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirtti.
Sonbay, "Kış temel eğitimi programımızı Zigana Dağı'nda gece zaman zaman hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye vardığı ortamda gerçekleştirdik. Bölgemizde zaman zaman meydana gelen çığ ve kar nedeniyle mahsur kalma olaylarında yapılacak arama kurtarmalarla ilgili eğitimler verildi." ifadesini kullandı.

Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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