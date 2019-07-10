10.07.2019 12:31
Haberler» Güncel» Haber

AKUT Trabzon ekibinden Zorluoğlu'na ziyaret

AKUT Trabzon ekibinden Zorluoğlu

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Trabzon ekibi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Trabzon ekibi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.
AKUT Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu ve beraberindeki ekip üyeleri, ziyarette, Zorluoğlu'na görevinde başarı dileklerini iletti.
Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Ofluoğlu, yürütülebilecek ortak projeler konusunda görüşlerini sundu.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde depo olarak kullandıkları bir konteyner olduğunu belirten Ofluoğlu, eğitim faaliyetleri başta olmak üzere diğer etkinliklerin yapılacağı bir operasyon merkezi için yer talebinde bulundu.
AKUT'un, toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Zorluoğlu da çalışmaların daha rahat ortamda yürütülmesini sağlamak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Kaynak: AA
Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:39   Başmakçı'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
12:39   Kombi hırsızı yakalandı
12:39   Göçük altında kalan itfaiyeci özel elbisesini kestirmek istememiş
12:38   Başkan Kılca'dan evlenecek çiftlere nikah sürprizi
12:38   Meteorolojiden serin ve yağışlı hava uyarısı
12:38   Kırklareli Valisi Bilgin'in Lüleburgaz temasları
12:38   Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı