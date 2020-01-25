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AKUT'un kentsel arama kurtarma eğitimleri Muğla'da başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) kentsel arama kurtarma eğitimleri başladı.

25.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:10AKUT'un kentsel arama kurtarma eğitimleri Muğla'da başladı
'nın ilçesinde Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) kentsel arama kurtarma eğitimleri başladı.
AKUT Bodrum Operasyon Merkezi'nde 5 eğitmen eşliğindeki programa, farklı illerden 60 gönüllü katıldı. Katılımcılar eğitimlerin ardından operasyonel kentsel arama ve kurtarma gönüllüsü olacak.
Eğitim programları, haziran ayındaki tatbikatla sona erecek. Katılımcılara teorik ve pratikte beton çalışmaları, kazazedeye ulaşma teknikleri, kazazedenin yer tespiti, sabitleme ve tahliye aşamaları eğitimleri veriliyor.
Eğitmenlerden Emre Turhan, AA muhabirine, 2020 yılı planlarındaki kentsel arama kurtarma eğitimlerini operasyonel güçlerini artırmak için düzenlediklerini söyledi.
Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu ifade eden Turhan, "Bunlara hazırlık süreçlerimiz devam etmekte. Eğitimleri beş bölgede gerçekleştiriyoruz. Ekip arkadaşlarımız için hazırladığımız istasyonlarda teknik çalışmalar yaparak ülkemizdeki deprem gerçeğinden etkilenen yapısal hasarlara müdahale ekipleri geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.
Turhan, AKUT Başkanı Recep Şalcı'nın Elazığ Sivrice merkezli deprem dolayısıyla bu bölgeye gittiği için eğitim çalışmalarına katılamadığını belirtti.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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