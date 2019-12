AKUT Vakfı, İBB'nin deprem çalıştayında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayda AKUT Vakfı da paydaşlardan biri olarak yer aldı. Akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve uzmanların katıldığı çalıştay iki gün sürdü.

Dünyanın en riskli fay hatlarından biri üzerine kurulu 17 milyon nüfus ve 1,2 milyon yapılı İstanbul'da beklenen olası depremle ilgili önlenebilir çalışmalar üzerine yoğunlaşılan çalıştayda, İstanbul'u afetlere ve özellikle depremlere dayanıklı bir şehir haline getirmek üzerine çözüm önerileri tartışıldı.

Çalıştayda AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki de bir konuşma gerçekleştirdi: "Türkiye nüfusunun yüzde 80'i 31 tane büyük şehirde yaşıyor. İstanbul ise bu sorunların en çok yaşandığı illerin başını çekiyor. İstanbul, coğrafik olarak Türkiye'nin 1/140'lık bir oranını kapsıyor. Ama nüfus olarak baktığınızda tam tersi bir tablo çıkıyor. Türkiye'de neredeyse her 5 kişiden 1'i İstanbul'da yaşıyor. Bu, süper sağlıksız bir fotoğraf." diyen Mahruki, "Bir acil durum, afet yönetiminden bahsetmek istiyorsak öncelikle sağlıklı bir durum tespiti yapmamız gerekiyor. Artık sadece deprem değil; çoklu tehlike, afet, kurum, sektör yaklaşımlarını ele almak gerekiyor. Çünkü ancak bütün sektörler ve kurumlar eşgüdümlü bir iş birlikteliği içerisinde çalışırsa bu afetleri en az zararla atlatabiliriz. Toplumun afet acil durum yönetimine bakışını değiştirmemiz gerekiyor" derken, ülkemizde depremin meydana getirdiği can ve mal kayıplarında yapısal faktörlerin yanı sıra yapısal olmayan faktörlere de dikkat çekti. Toplumun afet farkındalığı ve afetlerle ilgili bilinç düzeyine de değinen Mahruki, önlenebilir nedenlerle yaşanacak can kayıplarını en aza indirmenin önemini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olası İstanbul depremine yönelik çok ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu ve afetlerle mücadelenin belediye tarafından büyük bir titizlikle ele alındığını belirten Mahruki, AKUT Vakfı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu özverili çalışması içerisinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AKUT Vakfı gönüllülerinin arama-kurtarma ve acil durum yönetimi konularında 25 yıllık bir bilgi birikimi olduğunun altını çizen Mahruki, sözlerini "AKUT Vakfı olarak yaşam odaklı, insan hayatını önceleyen ve ülkemizi destekleyen tüm projelerin içinde seve seve yer alacağız." diyerek tamamladı.