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Akvaryuma gizlice giren Keşkül isimli kedinin köpek balığıyla karşılaştığı anlar izleyenleri gülümsetti

Koronavirüs önlemleri doğrultusunda bin 500 türden 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum kapılarını bir süre ziyaretçilere kapadı. Akvaryum'a giren 'Keşkül' adlı kedi ise ilk kez köpek balıkları ve penguenler ile karşılaşınca yaptığı hareketlerle herkesi güldürdü.

15.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:49
Akvaryuma gizlice giren Keşkül isimli kedinin köpek balığıyla karşılaştığı anlar izleyenleri gülümsetti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Akvaryum'da bulunan canlıların ihtiyaçlarını karşılayan görevliler dışında kimse bulunmuyor. Ancak 20 farklı türden 70 köpek balığının da bulunduğu 7.5 metre derinliğindeki akvaryumun davetsiz bir misafiri vardı. İçeride kimsenin olmamasını fırsat bilen ofis kedisi 'Keşkül' gizlice akvaryuma girmeyi başardı.

Kendisini cam bölümün içerisindeki balıkların karşısında bulan kedi, önce ne yapacağını şaşırdı. Daha sonra ise "belki yakalarım" ümidiyle balıkları takip etmeye başladı.

KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Özellikle dev balıkların bulunduğu akvaryum tanklarının önünde vakit geçiren 'Keşkül' adlı kedi yaptığı hareketlerle içeride bulunan görevlileri de gülümsetti. Bir süre akvaryumda önünde gezen kedi bu kez dev köpek balıkları ile karşılaştı. Köpek balığı karşısında hareket dahi edemeyen kedi, sadece izlemekle yetindi. Yaşanan bu anlar içeride bulunan görevliler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Güncel
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