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Akyaka'da esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı

Akyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara her hafta düzenli olarak maske ve eldiven dağıtıyor.

21.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:02
Akyaka'da esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı
Akyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara her hafta düzenli olarak maske ve eldiven dağıtıyor.
İlçe Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Arapoğlu, kooperatif Müdürü Engin Yıldırım ve Başkanvekili Miraç Kutluay, koronavirüs salgını nedeniyle cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.
Yıldırım, yaptığı açıklamada, kredi talebinden bulunan esnafların da başvuruların alındığını belirterek, "İlçemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında Esnaf Destek Paketi Kredilerinde talep toplayıp ve süreci takip ederek esnafımızın bu destekten faydalanması için Kooperatif Başkanı Mehmet Arapoğlu başkanlığında çalışan ekibimiz 48 esnafımızın başvurusunu almış ve sonuçlandırmıştır." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Akyaka, Güncel
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