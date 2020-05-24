Akyaka hiç bu kadar 'sakin' olmadı

Muğla'nın günübirlik tatil beldesi 'Sakin kent' unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesi, ilk defa bu kadar sakin bir bayram tatili yaşıyor.

Akyaka hiç bu kadar 'sakin' olmadı
24.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:11
Muğla'nın günübirlik tatil beldesi 'Sakin kent' unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesi, ilk defa bu kadar sakin bir bayram tatili yaşıyor. Hafta sonlarında ve bayramlarda büyük yoğunluk yaşayan ve nüfusunun 25 katı ziyaretçi ağırlayan Akyaka sahili ıssızlığa büründü.

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi ile ilk defa Akyaka sahili boş kaldı. Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda büyük yoğunluk yaşanan Sakartepe rampasındaki yoğunluk da yerini sessizliğe bıraktı. Sakartepe Geçidi'nde geçen Ramazan Bayramı'nda havadan çekilen görüntülerde araç trafiğindeki yoğunluk bu bayramda yaşanmazken, seyahat edilmesine izin verilen kişiler dışında trafiğe çıkılmadı.

Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki Akyaka sahilinde bu bayramda denizdeki dalgaların sesinden başka ses duyulmuyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının büyük oranda uyulduğu Muğla'da Haziran ayı içinde kısıtlamaların kontrollü olarak kaldırılması beklenirken, turizmciler de sahillerin ve tesislerin canlanmasını bekliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Akyaka, Muğla, Ula, Güncel, Haber

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