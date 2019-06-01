Akyazı'da 48 kök Hint keneviri ele geçirildi

Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde 48 kök Hint keneviri ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Dokurcun
Mahallesi'nde Sakarya İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Dokurcun Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. E.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada 48 kök Hint keneviri ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Jandarma evde bulunan E.Ç isimli şahsı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından E.Ç. adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya
, Akyazı
, 3. Sayfa