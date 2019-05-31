Akyazı'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde refüje çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Adapazarı
yönüne giden hafif ticari araç, Ormanköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, hafif yaralanan sürücüye müdahale etti.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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