Akyazı'da Herkes Spor Yapacak

23 Kasım 2018 Cuma 11:40



23 Kasım 2018 Cuma 11:40

Trabzon'un Akyazı Mahallesi muhtarı Erkan Akpınar, her yaştan kişiye spor yaptırmak için proje geliştirdi.Akyazı Mahallesi'nde halkın hareketsiz yaşamdan uzak kalması için çare arayan muhtar Akpınar ve beraberindeki azalar, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ten çocuk, genç ve orta yaş üzeri insanların ne tür spor ve etkinlik yapabileceğini öğrenen Akpınar, "Trabzon'da her türlü imkan var. Mahalle halkını sağlık için buralarla buluşturmak amacıyla seferberlik ilan edeceğiz." diye konuştu.Öztürk ise, çocuk ve gençlerin modern tesislerde basketboldan futbola, curlingden tenise kadar onlarca branşta spor yapma imkanı olduğunu anlatarak, Gençlik Merkezi'nde de müzik, tiyatro ve el sanatları kurslarının bulunduğunu ifade etti.Orta yaşlı insanların ise birçok spor branşı yanında fitness salonlarından da yararlanabileceğine işaret eden Öztürk, "Bütün muhtarların bu tür farkındalık çalışmalarında bulunması, sağlıklı bir toplum için çok önemli." dedi.