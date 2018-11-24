Akyazı'da İhlas Mağazası Açıldı

Türkiye Gazetesi
ve İhlas
Mağazası Akyazı
Temsilciliği dualarla hizmete açıldı.
Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Ada Caddesi üzerinde hizmete sunulan Türkiye Gazetesi ve İhlas Mağazası dualarla açıldı. Gerçekleşen açılışa İhlas Kaplıca
Evleri Genel Müdürü Osman Özer
, Yardımcıları Yunus Arvas, Mehmet Taştan
, İhlas Pazarlama Sakarya
Temsilcisi Yusuf Özdemir, İhlas Pazarlama Büro temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Yapılan dua sonrasında kurdele kesimi ile temsilcilik açıldı. - SAKARYA
Türkiye Gazetesi,Akyazı,İhlas
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:05