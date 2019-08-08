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Akyazı'da iki mahalle yolu yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

08.08.2019 13:35 Akyazı'da iki mahalle yolu yenileniyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Akyazı İlçesi'nin Madenler ve Dedeler Mahallelerini kapsayan 6 kilometre uzunluğundaki grup yolu asfaltlama çalışmaları yapılarak yenileniyor. Yol Bakım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Şehir genelinde asfaltlama ve yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Planlanan program dahilinde Akyazı'da bulunan 6 kilometre uzunluğundaki grup yoluna 6 bin 500 ton sıcak asfalt dökerek yenileme çalışmalarına ekiplerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın ulaşım konusunda sıkıntı çekmemeleri ve daha rahat bir yol kullanmaları için ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı, Güncel

Kaynak: İHA

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