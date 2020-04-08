Akyazı'da kapalı pazar yerinde koronavirüs tedbirleri
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki kapalı pazar yerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler uygulandı.
08.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:16
Sakarya 'nın Akyazı ilçesindeki kapalı pazar yerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler uygulandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilen pazar yerinin girişinde vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.
Akyazı Beldiye Başkanı Bilal Soykan da pazar yerinde incelemelerde bulunarak kurullara uyan esnaf ve vatandaşa teşekkürlerini iletti.
Kaynak: AA