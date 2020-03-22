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Akyazı'da sağlık çalışanlarına mahyalı destek

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için cami mahyasına, "Zor günlerin kahramanları sağlıkçılar, Türkiye size minnettar" yazıldı.

22.03.2020 00:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:13
Akyazı'da sağlık çalışanlarına mahyalı destek

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için cami mahyasına, "Zor günlerin kahramanları sağlıkçılar, Türkiye size minnettar" yazıldı.

Türkiye 3 gündür koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlarken, Akyazı'da sağlık çalışanlarına ilginç bir destek geldi. Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii'nin minarelerinin arasındaki mahyada, "Zor günlerin kahramanları sağlıkçılar, Türkiye size minnettar" yazıldı. Cami Derneği Başkanı Murat Sağlam, "Onlara ne yapsak boş. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar." dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Akyazı, Güncel

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